ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが朝安後切り返した。３日に発表した２月度の国内スシロー既存店売上高が前年同月比１２．４％増となっており、好感した買いが優勢になっている。２０２３年７月以来、３２カ月連続での増収となった。株式市場全体でリスクオフムードが続くなか、寄り付きはマイナス圏に沈んだものの、業績を評価した買いが入ったことでショートカバーが誘発されたとみられる