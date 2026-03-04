4日未明、福山市の住宅で拳銃を発砲したような音がしました。警察が突入したところ、住宅からは頭から血を流した男性が見つかり、死亡が確認されました。一時警察が周辺を規制していましたが、現在は解除されています。警察によると4日午前4時15分ごろ、福山市川口町の住宅で、この家に住む家族から「揉め事があった」旨の通報がありました。警察官が現場に駆けつけ、家族複数人の安全を確保したところ、午前4時半ごろ屋内から拳銃