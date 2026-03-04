3月3日、桃の節句に、熊本市の産婦人科病院で間もなく生まれる赤ちゃんの健やかな成長を願うイベントが開かれました。 【写真を見る】「0回目のひなまつり」お腹の子を思いながら、世界で一つのアルバム作り熊本市 放送：2026年3月3日 「0回目のひなまつり」と呼ばれるこのイベントは、毎年3月に熊本市の福田病院が開いています。 3月3日は、出産を控えた13人が参加し、お腹の子どもを思いながら、世界で一つだけのアルバム