東京都内の運送事業者向けに販売する軽油の価格を巡るカルテル疑惑で、東京地検特捜部と公正取引委員会は４日午前、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で石油製品販売会社「東日本宇佐美」（東京）の本社などに捜索に入った。公取委が昨年９月、カルテルを結んだ疑いで同社を含む８社に強制調査に入っていた。特捜部は実態解明には強制捜査が必要と判断したとみられる。８社は同社のほか、「ＥＮＥＯＳウイング」（愛知）、