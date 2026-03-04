◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は3日の阪神戦に5-4で勝利。WBC前最後の強化試合を白星で飾りました。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は2打数無安打でした。2日のオリックス戦からメジャー組も参戦。オリックス戦では1番近藤健介選手、2番大谷選手の並びでしたが、3日の阪神戦は打順を入れ替えました。井端弘和監督も「どのように変わるかは見たい」と話していましたが、この日の大谷