2023年に公開したディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が、TBS系にて3月12日21時より地上波初放送されることが決定した。【写真】没入型体験イベント「ピクサーの世界展」会期延長が決定本作は、2023年に日本で劇場公開し、観客動員200万人超という大ヒットを記録し、週末興行収入が前週を上回る“逆転ヒット”現象も巻き起こした作品。日本版では、アツくなりやすくて家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈