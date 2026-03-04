三重県の松阪市や伊勢市など、広い範囲で停電が発生していて、近鉄の一部区間が運転を見合わせています。 中部電力パワーグリッドのホームページによりますと、停電が発生しているのは松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気町、明和町、玉城町、度会町、南伊勢町の9市町です。 9市町あわせておよそ14万戸が停電しているとみられます。（4日午前9時45分現在） 停電の影響で、近鉄は山田線、鳥羽線、