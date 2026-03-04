Night Tempoが、後藤真希をフィーチャーした新曲「Masterplan」を本日配信リリースした。この曲は、Night Tempoが2026年秋にリリースする予定のメジャー4thアルバムからの先行第2弾シングルで、Night Tempoがアルバムコンセプトとして掲げる「サイバー・パンクな近未来感」を意識しながら、90年代ハウスミュージックの影響も見え隠れする。後藤の新たなボーカルの魅力も引き出したクールなダンスナンバーになっているという。そし