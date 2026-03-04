侍ジャパンが出場するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日から開幕する。ＷＢＣは動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が国内独占配信。「Ｎｅｔｆｌｉｘ」未契約者でも、ラジオ放送やパブリックビューイングなどでＷＢＣを楽しむことができる。ニッポン放送では、日本戦全試合を実況生中継する。６日のチャイニーズ・タイペイ戦は実況を大泉健斗アナ、解説を里崎智也氏、７日の韓国戦は実