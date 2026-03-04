2026ワールドベースボールクラシック（WBC）開幕前の最後の評価試合で日本人投手が太極マークを付けるというハプニングがあった。韓国代表は3日、大阪京セラドームで行われた日本プロ野球オリックス・バファローズとのWBC公式練習試合で、金倒永（キム・ドヨン）の3ラン、シェイ・ウィットコムと安賢民（アン・ヒョンミン）のソロなどで8−5で勝利した。笑えない場面は8回に発生した。この日、韓国のマウンドでは先発のデーン・ダ