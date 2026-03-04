グループBTS（防弾少年団）が人生への愛を歌った『SWIM』でカムバックする。BTSは4日、公式SNSに5thアルバム『ARIRANG』のトラックリストを掲載した。新譜にはタイトル曲『SWIM』をはじめ、『Body to Body』『Hooligan』『Aliens』『FYA』『2.0』『No. 29』『Merry Go Round』『NORMAL』『Like Animals』『they don't know 'bout us』『One More Night』『Please』『Into the Sun』まで、計14曲が収録される。新アルバムは、BTSの