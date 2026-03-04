独自の“二段階熟成”がおいしい「超熟成シリーズ」を、くら寿司が本格導入。美味しいネタをお手頃価格で味わえる、自社セントラルキッチンの最新加工技術がポイントです☆また、愛媛県産の高級魚などが楽しめる「愛媛県」フェアも開催されます！ くら寿司「超熟成シリーズ」／「愛媛県」フェア 販売期間：2026年3月6日（金）〜開催店舗：全国のくら寿司店舗 くら寿司が、自社セントラルキッチンで徹底