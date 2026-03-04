大阪・南署の一日署長に就任したお笑いコンビ「たくろう」＝4日午前、大阪市中央区自転車の交通安全を呼びかけるため、漫才コンクール「M―1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の2人が4日、大阪府警南署の一日署長に就任した。2人は南署で委嘱式や朝礼に参加。「メガネのパーマ」などとお決まりの自己紹介で、署員の笑いを誘った。大阪市内で開催の交通安全イベントにも出席。自転車を巡っては、16歳以上の