【ワシントン共同】米中央軍のクーパー司令官は3日、動画声明を公開し、米国とイスラエルが対イラン作戦開始から24時間で実施した攻撃は、2003年のイラク戦争開始時の「ほぼ2倍」の規模だと述べた。
