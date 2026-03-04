バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、平日のランチタイム（午前10時30分〜午後3時）限定で590円から販売しているランチセットを、さらにお得に楽しめるよう、セットの「フレンチフライポテト」をMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、きょう4日から10日までの平日5日間限定で開催する。【写真】看板商品がお得に！『絶品ビーフバーガーランチセット』同店のランチセットは