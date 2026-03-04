4日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半で取引された。午前10時現在は前日比11銭円安ドル高の1ドル＝157円52〜57銭。ユーロは68銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円60〜71銭。米国とイスラエルによるイラン攻撃で、中東情勢の緊張状態が長期化するとの懸念が拡大。リスク回避のため基軸通貨のドルに投資資金を移す「有事のドル買い」が優勢となった。市場では「ユーロやポンドなど幅広い通貨に対してドルが