タレントの安田美沙子（43）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”が見えるトレーニングウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日は収録でした」と題してつづり始めた。「ジャイロトニックでストレッチしてから、スタジオへ。。NBのTシャツがミニミニでかわいい。。お腹に線が。。笑。まだまだ筋肉痛だけど、心地良し」と“美腹筋”が見えるトレーニングウェアショットを公開した。「仲間と2