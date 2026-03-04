◆ウェスティン都ホテル京都で春ビュッフェ開催中。春の食材を使った京都らしい品々が目白押し。3月・4月で異なるメニューが登場！ウェスティン都ホテル京都のオールデイダイニング「洛空」で、春が旬の食材を贅沢に堪能できる「京都の春うらら」ブッフェを開催中。期間は、2026年4月30日（木）まで。シラスや桜エビ、菜の花を使用した前菜をはじめ、筍もちあられ揚げや京豆腐と真鯛の桜葉巻きなど、京都らしい風情漂う品々が目白