◆ホテルニューグランドから「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。“バラの庭園”をイメージした色鮮やかな品々にうっとり※画像は2名分のイメージ横浜の歴史を刻むホテルニューグランドのロビーラウンジ「ラ・テラス」に、色鮮やかな“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。バラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツに加え、ブーケのような愛らしいセイボリーなど、目にも美しいメニューにうっとり。