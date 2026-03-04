◆20代の頃、落ち込むことがあった日の自分を励ますために決めたルールとは？／おやつがあれば、だいたいだいじょうぶ(1)甘いおやつと日常の気づき。甲斐みのりが綴る、おやつ情報と書き下ろし30篇を収めた保存版。◆【01】アイスクリームに救われてPHOTO／KATSUMI SATO