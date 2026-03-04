バルセロナは3日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝セカンドレグでアトレティコ・マドリードに3−0で勝利した。しかしながら、2戦合計スコアは3−4で、バルセロナの決勝進出は叶わず。それでも、ブラジル代表FWハフィーニャは、セカンドレグでチームが見せた姿勢を受けて、前向きな言葉を残した。現地メディア『ムンド・デポルティーボ』が試合後の同選手のコメントを伝えている。失意のファーストレグを経て、“奇跡