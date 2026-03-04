アリサ・リウが坂本と中井の2人をチームメイトと表現した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルと団体で金メダルに輝いたアリサ・リウが現地時間3月3日、自身のインスタグラムで表彰台での3ショットを投稿している。【写真】ビクトリーセルフィー！アリサ・リウが2人の「チームメイト」と笑顔のショットをチェックインスタでは「過酷なオリンピックという道のりを、最高のチームメイト2人と