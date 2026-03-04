三重県内で４日午前９時１０分頃、大規模な停電が発生した。中部電力パワーグリッドによると、同１０時現在で同県伊勢市や志摩市など９市町の計約１４万１２５０戸で停電が続いており、同社が原因を調査している。同社によると、停電しているのは伊勢市で約６万８５８０戸、志摩市で約３万７６０戸、鳥羽市で約１万１７８０戸など。