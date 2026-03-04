ヒューゴ ボス ジャパンの「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」の発売を記念して『“BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI” Press Preview』が4日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで開催された。【動画】大谷翔平から新コレクション発表に伴いコメント届く大谷翔平自身が厳選した本コレクションは、伝統と現代性をシームレスに融合させた、洗練されたメンズウェアのラインアップ。クリーンなシルエット、考え抜かれた機能性、そして