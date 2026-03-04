広島県警によると、発砲音があった同県福山市の住宅に午前9時ごろ警察官が入り、室内で頭部から出血している男性を発見した。近くに拳銃のようなものがあった。県警は付近の立ち入りを規制していたが、危険がなくなったとして解除した。