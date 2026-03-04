赤沢亮正氏赤沢亮正経済産業相が5日から訪米し、ラトニック商務長官と会談する方向で調整に入った。19日に予定する日米首脳会談での発表も視野に、日米関税合意に基づく5500億ドル（約86兆円）の対米投融資の第2弾案件を協議する。米連邦最高裁が違法と判断した相互関税に代わる新たな関税に関しても日本の扱いを確認したい考えだ。日本政府関係者が4日明らかにした。日米両政府は2月、ガス火力発電と原油輸出の施設整備、人工