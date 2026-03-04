テレビ朝日が3日に中継した侍ジャパン―阪神戦の平均世帯視聴率が関東地区で17.0％だったことが4日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高視聴率（関東地区）は午後8時19分に記録した20.1％。試合直前に同局が放送した直前情報でも平均世帯視聴率は12.3％だった。ドジャース・大谷らを擁してWBC連覇を狙う侍ジャパンは、6日に初戦の台湾戦を迎える。WBCへ向けて世間の注目度も高まっているようだ。