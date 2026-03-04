東京電力福島第一原発の（左から）１、２、３、４号機＝１月２８日、浅野哲司撮影３月１１日に東京電力福島第一原子力発電所事故から１５年を迎える。果たして、日本の原子力政策は事故の教訓をふまえて、構造改革に成功したのだろうか。昨年発表された「第７次エネルギー基本計画」では「可能な限り原子力依存度を低減する」という文言が削除され、原子力発電を「最大限活用する」との政策に転換し、「次世代革新炉の開発・設