人気アイスクリームブランド「ハーゲンダッツ」を使用した贅沢スイーツが、サンマルクカフェに期間限定で登場します。今回はストロベリーアイスクリームを主役にしたスムージーとパフェの2種類を展開。みずみずしい果肉感と濃厚ミルクの味わいが楽しめる春らしいメニューは、自分へのご褒美にもぴったりです♡カフェタイムをちょっと特別にしてくれる注目のコラボをチェック