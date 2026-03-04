フランスのマクロン大統領は中東情勢について、原子力空母を地中海に派遣するよう命令したと明らかにしました。フランスマクロン大統領「原子力空母シャルル・ド・ゴールと護衛フリゲート艦隊に地中海へ向かうよう命令した」フランスのマクロン大統領は3日、テレビ演説を行い、緊迫した中東情勢が国際貿易に影響を与えるなどとして、原子力空母を地中海に派遣するよう命令したと明らかにしました。ホルムズ海峡が事実上閉鎖され