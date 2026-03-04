俳優戸塚純貴（33）が4日、都内で「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」プレスプレビューに出席した。BOSSのブランドアンバサダーを務めるドジャース大谷翔平投手が厳選した最新コレクション。この日は約37万円のジャケットなどに身を包み、「着た時から体になじんでくれて、コンセプトは『静』だけど、着ることで『動』の気持ちになれる。シンプルだけど、革を使っていたりして細部にこだわりがある。ラフにカジュアルに着られる感