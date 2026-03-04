年末年始、孫にゲームをしたいとせがまれ、スマホを貸したAさん。年明けに届いた利用明細には驚くべき高額の請求額。「自分の管理が甘かった」そう反省しつつも、孫に対する距離感までもが一気に変わってしまう事態に……。身に覚えのないクレジットカードの高額請求に絶句新年が明けて2ヵ月ほどたった、ある日のこと。郵便受けに届いていたクレジットカードの利用明細を開いた瞬間、Aさん（69歳・仮名）は思わず言葉を失いました