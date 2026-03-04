西日本の南岸を東に進む低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定となり、三重県では、2日夜から3日にかけ、南部を中心に強い雨が降り、大雨となりました。2日午後6時の降り始めから3日午後5時までの雨量は、尾鷲市で224ミリと平年の3月ひと月分に達したほか、大台町宮川で123ミリなどとなっています。また、津市と中部国際空港を結ぶ高速船「津エアポートライン」は、4日正午までの4便の欠航