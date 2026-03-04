私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。子どもが生まれてからは年2回の家族旅行をするのが恒例になっています。しかし倹約家の夫は、旅行中もファミレスやスーパーで買った食事で済ませようとします。私にとっては地元の食を楽しむのも旅行の醍醐味なのに……。夫とはそもそもの価値観が違いすぎるのでしょう。ママ友のマヤちゃんにグチをこぼしながら、私は虚しくな