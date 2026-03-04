子どもの勉強習慣は、幼いうちから家庭で作っておくことが大切。そうわかっていても、子どもがなかなか言うことを聞いてくれずに困っているママもいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには「子どもの勉強は介入型？それともほったらかし？」として、小学生2人を子育て中の投稿者さんからこんな投稿がありました。お子さんたちは勉強嫌いで、投稿者さんがガミガミ言いながら横についていないと勉強しないそうです。『