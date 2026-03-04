「大盃 古古古古古米 令和２年産備蓄米」（画像提供：牧野酒造） 江戸時代創業で、県内最古の酒蔵とも呼ばれる高崎市の「牧野酒造」は、２０２０年度産の政府備蓄米を１００％使用し「これまでの古米使用酒のイメージを一新する」商品を今年５月ごろに数量限定で販売します。 ３０００本の予定で販売されるのは「大盃 古古古古古米 令和２年産備蓄米」です。通常、収穫から５年が経過した古米は酒造りには不向きとさ