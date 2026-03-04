＜プエルトリコオープン 事前情報◇3日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞今週の米国男子ツアーは、フロリダ州でシグネチャーイベントの「アーノルド・パーマー招待」が行われるが、プエルトリコでももう1試合が実施される。ここに金谷拓実と平田憲聖の日本勢2人が出場する。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見3日には組み合わせも発表。金谷はジョナサン・バード、ト