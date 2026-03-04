俳優の志田未来（３２）が、引っ張りだこの活躍を見せている。放送中のＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」（火曜、後１０・００）で主演を務め、４月１２日スタートのＡＢＣ・テレビ朝日系ドラマ「エラー」（日曜、後１０・１５）では畑芽育とのＷ主演が決定。異例の２クール連続主演に加え、地上波の連続ドラマは２０２４年７月期のフジテレビ系「ビリオン×スクール」から８クール連続での出演となる。八面六臂（ろっぴ）の活躍の