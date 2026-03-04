イラン攻撃による中東情勢を受け、サッカーの南米選手権と欧州選手権の王者同士が対決する一戦「フィナリッシマ」の開催地が、ドーハ近郊のルサイルからロンドンに変更される可能性が高まった。3日、ロイター通信が報じた。27日に予定されている試合では、スペインとアルゼンチンがぶつかる。ロンドンは2022年に29年ぶりに行われたフィナリッシマの開催地となった。（共同）