モデルの前田希美（32）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。夫でサッカーJ1浦和主将の渡辺凌磨（29）との結婚1周年を報告し、夫婦ショットを披露した。「結婚して1年がたちました」ケーキを前に花束を手にほほえむ前田と渡辺の2ショットをアップ。「いつもありがとう」とつづった。この投稿には「幸せな写真のおすそ分けありがとうございます」「いつ見ても本当に仲良く、幸せそうで素敵な夫婦だなと思ってます」「こ