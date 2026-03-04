【山田美保子のミホコは見ていた！】５日のＷＢＣ開幕を目前に控え、大谷翔平選手が出演するテレビＣＭが頻繁に放送されている。昨年末、日経ＭＪのＣＭ特集で流通や放送関係者が選ぶ「売り上げに貢献しそうなタレント・有名人」ランキングにおいて１位に輝いたのが大谷選手。賀来賢人や鈴木亮平、ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮ら名だたるＣＭキングらを抜いてのトップは実に３年連続となる。大谷選手がＣＭで訴求する商品やサー