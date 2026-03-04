衆議院選挙、ミラノ・コルティナ五輪と「注目のイベント」が続く中、ネット上での誹謗中傷や侮辱が問題となるケースが目立った。 選挙期間中には、候補者に対する誹謗中傷ばかりか脅迫までもがネットで相次いだと報じられた。五輪でも、ケガによって試合を棄権した選手への心無い投稿がなされたと報じられ、熱戦に水を差すかたちとなった。 先日も41歳の会社員がある政党の幹部について、SNSに「人としてヤバい人認定」