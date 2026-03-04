盛り上がりを見せる次世代のヒップホップシーンから台頭するKianna、HARKA、AOTO、Sieroによるコラボ曲「STARLIGHT」が3月4日（水）にリリースされた。「STARLIGHT」は4月3日（金）、4月4日（土）、4月5日（日）に開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」のオリジナル楽曲で、Kianna、HARKA、AOTO、SieroはNEW COMER SHOT LIVEとして全員が出演する。プロデュースはKaneee, Kohjiya & Yvng Patraによる2024年のPOP