ワタツミ・住吉神・宗像神はどう違うの？三柱一組の神はギリシャ神話にも多数登場する 海を統治する神と航海の神の違いがある 『古事記』『日本書紀』の神話にはワタツミ・住吉神・宗像神という海の神が登場します。これらの神は、今も神社で祀られて信仰されています。この3種の神様はどう違うのでしょうか。簡単に言うと、ワタツミは海を統治する神、住吉神と宗像神は航海を守ってくれる神様です。ワタツミと住吉神はイザナキ