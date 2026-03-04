ガチガチに硬くなった血管を柔らかくする「一酸化窒素」のスゴイ働きとは？ 血管の「健康管理役」 運動による降圧効果でもうひとつ注目したいのが、ＮＯ（一酸化窒素）のもつすぐれた働きです。ＮＯは血管の内側にある血管内皮細胞から分泌される物質で、血管を柔らかくする作用があるため、産出が増えるほど血液の流れがスムーズになり、結果として血圧が下がります。 さらに、ＮＯには血液中の血小板の凝固を防いで血栓