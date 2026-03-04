東京時間09:52現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝74.98（+0.42+0.56%） NY市場では大きく上昇後、一気に下げるなど荒っぽい動き。イランのタンカー攻撃報道で安値から反発した流れを受けて時間外はプラス圏推移。