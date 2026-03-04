東京時間09:52現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27100.00（-826.00-2.96%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5143.00（+19.30+0.38%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先がドル高を嫌気した調整売りとなり、東京金も下げている。