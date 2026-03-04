ドル買い・円買いトランプは戦争「永遠」に続く可能性警告豪ドル下げ目立つ 有事のドル買い優勢、円はきょうはリスク回避で上昇している。 原油が高騰すると貿易赤字拡大や日銀利上げ遅れ観測で円は下落するため、イラン情勢巡り当面は不安定な動きになる可能性がある。 トランプ氏がホルムズ海峡を通る船舶を護衛すると表明したことで市場はやや安堵も、懸念が晴れたわけではない。時間外でNY原油は上昇している。