「レグザレーザープロジェクター(型番：RLC-V5R-S)」 TVS REGZAは、手軽に本格的な4K高画質でコンテンツを楽しめるという「レグザレーザープロジェクター(型番：RLC-V5R-S)」を、3月20日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は24.2万円前後。 外形寸法218×193×230mm(幅×奥行き×高さ)、重さ3.5kgのホームプロジェクター。キャリーケースが付属