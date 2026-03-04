パナマ代表としてＷＢＣに出場する巨人のアルベルト・バルドナード投手が３日（日本時間４日）、米フロリダ州のジョージ・Ｍ・スタインブレナー・フィールドで行われたヤンキースとの強化試合に登板。１回３安打２失点で調整登板を終えた。先頭打者のスタントンを四球で歩かせるも、次打者を併殺に抑えたが、安打を許した後にエスカラに２ランを浴びた。試合は１１ー１でヤンキースが大勝した。パナマはプエルトリコで行わ